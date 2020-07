„Bon Jovi“ singen von Polizeigewalt und Rassismus

Mit ihrer aktuellen Single „American Reckoning“ beziehen „Bon Jovi“ Stellung zur gegenwärtigen Lage in den USA.

In dem Song, den die Band erst in den letzten Wochen aufgenommen hat, thematisiert sie den Tod des Afroamerikaners George Floyd, die Polizeigewalt, Rassismus und die „Black Lives Matter“-Bewegung, berichtet „Universal Music“. Alle Erlöse der Single gehen demnach auch zu 100 Prozent an die Iniviative “Equal Justice” von Bryan Stevenson.

Endlich wieder Musik von „Bon Jovi“: Die Rocker haben die Veröffentlichung ihres Albums „Bon Jovi: 2020“ nämlich verschoben.

