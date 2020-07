„Breaking Bad“-Star Johnny Ortiz unter Mordverdacht

Johnny Ortiz spielte im „Breaking Bad“-Film „El Camino“ einen Jungen, der auf die schiefe Bahn gerät. 2015 war der Jungstar an der Seite von Kevin Costner in „City of McFarland“ zu sehen. Wenn es dumm läuft, verschwindet der Schauspieler jetzt für eine Weile von der Leinwand, ihm drohen nämlich 25 Jahre Haft.

Der 24-Jährige steht nämlich unter Mordverdacht, wie „Deadline“ berichtet. Er soll zusammen mit einem anderen Mann versucht haben, einen Dritten zu töten. Laut „TMZ“ soll „der Mordversuch zum Nutzen, auf Anweisung und in Verbindung mit einer kriminellen Straßengang gewesen sein, die zum Ziel hat, das kriminelle Verhalten von Gang-Mitgliedern zu fördern und zu unterstützen.“ In der Gerichtsverhandlung plädierte Ortiz für nicht schuldig.

Die Familie des Schauspielers schrieb in den sozialen Medien: „Johnny ist alles für unsere Familie. Johnny tut alles, um der Gemeinde und insbesondere der hispanischen Gemeinde zu helfen. Jetzt sitzt er unschuldig im Gefängnis und kämpft für seinen Fall. Wir wollen unser geliebtes Familienmitglied zurück bei uns.“

