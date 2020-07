Brian May: Gemeinsamer Song mit Tony Iommi?

Eine Zusammenarbeit von Brian May und Tony Iommi wird immer wahrscheinlicher. Gerüchte darüber gibt es ja schon lange, doch jetzt bestätigte der „Queen“-Gitarrist, dass es schon Material dafür gibt.

Der Zeitschrift „Guitar Wolrd“ sagte May dazu: „Ich denke, dass die Chance besteht. (…) Es ist noch etwas früh dafür, aber vielleicht finden wir einen Weg, gemeinsam daran zu arbeiten und sie in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen.“ Dabei betonte May auch, dass Iommy sein „liebster Freund im Geschäft und das schon seit so vielen Jahren“.

Erstmals entstand das Gerücht über eine Zusammenarbeit der beiden im Jahr 2013, als Iommy an Krebs erkrankte und May ihn besuchte.

Foto: (c) Landmark / PR Photos