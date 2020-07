Brian McFadden: „Boyzone“-Reunion 2023?

Letzte Wochen haben Brian McFadden und Keith Duffy mit ihrem gemeinsamen Projekt „Boyzlife“ das Album „Strings Attached“ rausgebracht. Trotzdem glaubt McFadden, dass es 2023 zu einer Reunion von „Boyzone“ kommen könnte.

Gegenüber „The Sun“ sagte der 40-Jährige: „Es ist 16 Jahre her, dass ich ‚Westlife‘ verlassen habe. Dass ich [zur Band] je wieder zurückkehren werde, ist also unwahrscheinlich. Aber für ‚Boyzone’… die Jungs sind seit 25 Jahren zusammen. Auch wenn Keith und ich das hier machen und Ronan Keating sein Solo-Ding durchzieht: Wenn die Gelegenheit für die Jungs kommt, sich wieder zusammenzufinden – und da wird es ein 30. Jubiläum in ein paar Jahren geben – dann sag niemals nie.“

Keith Duffy denkt hingegen eher nicht an eine Reunion von „Boyzone“. Er fokussiert sich voll und ganz auf „Boyzlife“. Er sagte: „Durch den Lockdown sind wir nun viel weiter mit dem neuen Album, als wir gehofft hatten. Boyzlife hat an Stärke gewonnen. Wir haben ganze Berge versetzt. Wir puschen uns gegenseitig, um die Gelegenheit wahr zunehmen, in unseren 40ern wieder auf der Bühne stehen zu können.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos