Brit Awards 2021 werden verschoben

Die Brit Awards passen sich der aktuellen Lage der Coronavirus-Pandemie an. Statt die Preisverleihung wie üblich im Februar stattfinden zu lassen, haben sich die Verantwortlichen jetzt dazu entschieden, das Event nächstes Jahr auf den 11. Mai zu verlegen.

In einem Statement dazu heißt es laut „contactmusic.com“: „Wir wollen sicherstellen, dass die Brits ein hervorragendes Produktionslevel, Superstar-Performances und ein aufregendes Liveerlebnis bieten, das die größte Nacht in der Musik markiert. Wir glauben, die beste Art, das zu erreichen, gelingt uns 2021, wenn wir die Show ein paar Monate nach hinten in den Mai verschieben.“

Übrigens: Auch andere Preisverleihung wie die Golden Globes und die Oscars wurden nach hinten verschoben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos