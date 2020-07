Britney Spears beantwortet Fragen ihrer Fans, nur nicht die richtigen

Die Sorgen der Fans von Britney Spears nehmen einfach nicht ab, ganz im Gegenteil. Mit jedem weiteren Post beunruhigt die Sängerin ihre Anhänger immer mehr. So auch jetzt wieder.

Auf „Instagram“ teilte Spears ein Video, in dem sie angeblich die Fragen ihrer Fans beantwortet. Doch statt mitzuteilen, ob es ihr gutgeht, spricht die 38-Jährige nur darüber, was ihre Lieblingsfilme sind und welche Blume sie besonders schön findet. In den Kommentaren finden sich deswegen Aussagen wie: „Ich hatte eine ganz andere Frage.“ Und: „Es scheint so, als hätte sie überhaupt keinen Zugang zu ihrem eigenen ‚Instagram‘-Account.“

Britney Spears will der Aussage nach aus der Vormundschaft unter ihrem Vater heraus. Allerdings soll sie ohne Unterstützung nicht gut zurechtkommen, meint jedenfalls ihr Bruder.

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos