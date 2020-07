Britney Spears: „Ihr solltet das versuchen“

Einfach mal kurz innehalten, tief durchatmen und entspannen – das ist in den ungewissen Corona-Zeiten sehr wichtig und das empfiehlt auch Britney Spears ihren Fans.

Zu einem Video, in dem sie mit Maske Yoga am Strand macht, schrieb die Sängerin: „Ich vermisse das! Es gibt nichts vergleichbareres, als Yoga am Strand… einfach nur der Klang der Wellen macht mich so heiter! Ihr solltet das versuchen, wenn ihr das sicher praktizieren könnt. Wir als Menschen sind so sehr mit Angst gefüllt, sich einen Moment zum Atmen zu nehmen, hilft sehr.“

Wenn Britney Spears nicht gerade Yoga am Strand macht, dann tanzt sie sich die Seele aus dem Leib.

Foto: (c) Sony Music