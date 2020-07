Britney Spears: Ihre Fans verteidigen sie

Britney Spears kann sich auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. Die Sängerin postete in der letzten Zeit viele Videos von sich auf „Instagram“, in denen sie ihre Klamotten präsentierte, in dem sie immer wieder von rechts nach links lief und in der Mitte kurz anhielt, um zu posieren.

Etliche „Instagram“-User wunderten sich in den Kommentaren darüber, ob es Spears gutgehe oder ob sie schon wieder kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Doch ihre wahren Fans wollen davon nichts wissen. Einer schrieb beispielsweise: „Glaubt ihr, dass sie uns zum Narren hält? Das ist alles nur Schauspiel, denn in Wirklichkeit geht es ihr total gut und sie lacht auf Kosten anderer.“

Britney Spears kümmert sich übrigens auch um ihre Fans und fragt sie nach ihr Wohlbefinden.

Foto: (c) PR Photos