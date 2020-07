Britney Spears: Natur-Selfie schürt Zweifel an Gesundheitszustand

Britney Spears liebt die Natur, Britney Spears liebt die Kamera. Warum also nicht einfach beides miteinander kombinieren? Die Sängerin hat sich draußen im Grünen fotografiert und den entsprechenden Schnappschuss auf „Instagram“ geteilt. Dazu schrieb sie: „Es ist so schön, rauszugehen und sich zu fotografieren. Das natürliche Licht bringt immer die Magie in den Augen zum Vorschein.“

Magie? Das sehen ihre Fans ganz anders! Sie machen sich in den Kommentaren mächtig Sorgen um den Superstar. Dort steht beispielsweise: „Zoomt mal an die Augen ran. Das linke Auge sagt ‚Ruft‘, das rechte Auge sagt ‚die 911‘“, also den Notruf. Ein weiterer Anhänger gab zu Bedenken: „Bemerkt außer mir sonst noch jemand, dass es seit ungefähr einem Jahr gar kein Paparazzi-Bild von ihr gibt? Darf sie ihr Haus nicht verlassen? Sie postet immer wieder Bilder aus dem Urlaub, jeder andere Star wird währenddessen aber auch von Paparazzi abgelichtet. Ich bin so verwirrt.“

Die besorgten Stimmen mehren sich in letzter Zeit wieder.

Foto: (c) Sony Music