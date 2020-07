Britney Spears setzt auf den natürlichen Weg

Während alle Welt sich Sorgen um Britney Spears macht und von ihr um Aufklärung bittet, postet sie selbst munter weiter auf „Instagram“ über alles mögliche, nur nicht über das, was ihre Fans sich erhoffen. Jetzt hat die Sängerin die Natürlichkeit für sich entdeckt.

In dem sozialen Netzwerk schrieb sie: „Wer hätte das gedacht? Nach all dieser Zeit in meinen Leben habe ich erst jetzt gelernt, dass kein Make-up der richtige Weg ist. Ein bisschen Make-up macht Spaß, aber nachdem ich Jahre auf einem Stuhl verbracht habe, um makellos auszusehen, denke ich jetzt, dass der natürliche Weg die richtige Vorgehensweise ist. Damit sieht man viel jünger aus und so viel besser. P.S.: Ja, ich weiß, ich trage in diesem Bild Mascara.“

Viele Fans glauben, dass Britney Spears mit ihren „Instagram“-Einträge eigentlich versteckte Hilfebotschaften schickt, da sie so sehr unter der Fuchtel ihres Vaters steht, um selbst Hilfe zu holen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos