Britney Spears und das dritte Auge

Britney Spears geht es offenbar nicht gut, wie ihre Posts in den sozialen Medien vermuten lassen. Viele Fans sehen darin verstecke Hilferufe der Sängerin.

Ein neuer Eintrag auf ihrer „Instagram“-Seite könnte ebenfalls in diese Richtung gehen. Die 38-Jährige postete eine Art magisches Gesicht, indem ein weiteres Gesicht zu sehen ist. Dazu schrieb sie: „Dieses Bild ist dein drittes Auge… Das dritte Auge ist der Ort okkulter Kraft und Weisheit! Es bezieht sich auch auf das Tor, das zu den inneren Bereichen und Räumen des höheren Bewusstseins führt. In Bezug auf die Spiritualität ist es der Zustand der Erleuchtung, der eine tief spirituelle Bedeutung hat! Das dritte Auge kann aufgrund von Angstzuständen blockiert oder beschädigt werden, so dass du mit ihm in Kontakt bleiben musst… .. zumal es offen sein muss, um spirituell zu arbeiten! Ich hoffe, du kannst mehr über dein drittes Auge verstehen, wenn du das liest.“

Seit ihrem Skandalauftritt 2007 muss Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters leben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos