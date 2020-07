„Brothers Osborne“: „Wenn Ihr uns wirklich kennen lernen wollt, …“

„Brothers Osborne“ zeigen jetzt ihr wahres Ich. Das US-Country-Duo veröffentlicht am 09. Oktober sein drittes Studioalbum „Skeletons“, berichtet „Oktober Promotion“. Gitarrist John Osborne meinte dazu: „Wenn ‚Pawn Shop‘ [Debütalbum] unser Einstand war und ‚Port Saint Joe‘ [zweites Album] wie das erste Gespräch, das wir mit jemandem bei einem Bier führten, dann ist ‚Skeletons‘ der Moment, in dem man anfängt, zur Sache zu kommen und zu zeigen, wer man wirklich ist. Wenn Ihr uns wirklich kennen lernen wollt, dann ist dies genau das richtige Album dafür.“

Hier die Tracklist:

1. “Lighten Up”

2. “All Night”

3. “All The Good Ones Are”

4. “I’m Not For Everyone”

5. .“Skeletons”

6. “Back On The Bottle”

7. “High Note”

8. “Muskrat Greene”

9. “Dead Man’s Curve”

10. “Make It A Good One”

11. “Hatin’ Somebody”

12. “Old Man’s Boots”

Foto: (c) LooMee TV