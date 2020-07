Bruce Willis: „Stirb Langsam“ ist meiste erneut angeschaute Film in der UK

Die Corona-bedingte Quarantäne haben viele Menschen dazu genutzt, um sich all die alten Filme mal wieder anzuschauen, die sie schon immer erneut sehen wollten, doch nie die Zeit dafür hatten. Ein Film, der in Großbritannien ganz vorne dabei war, ist „Stirb Langsam“ mit Bruce Willis gewesen.

Das hat jetzt eine Studie des Streamingdienstes „Now TV“ herausgefunden. Demnach haben die Briten die drei Streifen der „Stirb Langsam“-Reihe in ihrem Leben insgesamt zwölf Mal angeschaut. „Star Wars“ ist ebenfalls sehr populär bei den Briten, genauso wie „Meine Lieder – meine Träume“ und „König der Löwen“. Marina Storti, Managing Direktorin bei „Now TV“, sagte laut „contactmusic.com“ dazu: „Das zeigt klar, dass wir als Nation finden, dass unsere Lieblingsfilme und TV-Shows die ultimative Komfortdecke in Zeiten der Angst und Unruhe sind. Es gibt nichts als einen alten Klassiker, um uns nostalgisch und erleichtert fühlen zu lassen.“

Hier die Top Five der am meisten erneut angeschauten Filme in Großbritannien:

1. „Stirb Langsam“: 12 Mal

1. „Dirty Dancing“: 12 Mal

1. „Der Zauberer von Oz“: 12 Mal

2. „Star Wars: Krieg der Sterne: 11 Mal

2. „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“: 11 Mal

2. „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“: 11 Mal

2. „Marry Poppins“: 11 Mal

3. „Meine Lieder – meine Träume“: 10 Mal

3. „Zurück in die Zukunft“: 10 Mal

3. „Der Breakfast Club“: 10 Mal

3. „König der Löwen“: 10 Mal

3. „Die Unglaublichen“: 10 Mal

3. „Rocky“: 10 Mal

3. „Monster Inc“: 10 Mal

4. „Zwei stahlharte Profis“: 9 Mal

4. „Top Gun“: 9 Mal

4. „Harry Potter und der Stein der Weisen“: 9 Mal

4. „Der Pate“: 9 Mal

5. „Der weiße Hai“: 8 Mal

