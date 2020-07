Bruder von Britney Spears: „Sie will raus aus der Vormundschaft“

Fans von Britney Spears machen sich seit längerer Zeit Sorgen um die Sängerin, die offenbar unter der Vormundschaft ihres Vaters leidet. Jetzt äußerte sich auch ihr Bruder Bryan dazu. Im Podcast „As Not Seen on TV“ sagte der 43-Jährige: „Sie wollte schon immer raus. Egal, ob jemand kommt um dir zu helfen oder um sein eigenes Ding durchzuziehen, dauerhaft jemanden zu haben, der dir sagt, was du machen sollst, das muss sehr frustrierend sein. Sie will schon lange raus.“

Dennoch glaubt der Bruder der Sängerin, dass es ohne Regelung schwer wäre für Britney, da sie nie wirklich selbstständig war. Er sagte weiter: „Sie ist von einem Team umgeben, seit sie 15 Jahre alt ist. Also, wann genau zieht man diese Leute wieder ab?“ Auch könne er nicht abschätzen, ob sie das packen würde. Er fügte hinzu: „Sagen wir mal, die Vormundschaft würde wegfallen und sie ist auf sich selbst gestellt. Alltagsaufgaben wären eine große Herausforderung, es wäre wahrscheinlich wie Autofahren. Sie ist die schlechteste Autofahrerin der Welt – echt jetzt.“

Am 22. Juli fand eine Anhörung vor Gericht statt, an der neue Absprachen getroffen wurden. Details sind noch nicht bekannt.

