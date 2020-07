„BTS“ kündigen neue Musik an

„BTS“-Fans aufgepasst! Die K-Pop-Boygroup hat etwas Neues in petto: und zwar neue Musik. Die neue Single wurde auf der Community-Plattform „BTS Weverse“ für den 21. August angekündigt. In dem Statement der Band heißt es: „Wir haben eine neue Single für unsere Army und wir bereiten ein Album für die zweite Jahreshälfte vor. Aber wir haben uns entschieden, zuerst eine Single zu veröffentlichen, um so schnell wie möglich etwas für unsere Fans zu tun. Aufgrund von Covid-19 machen Menschen weltweit schwere Zeiten durch und wir wollen etwas positive Energie mit unseren Fans teilen.“

Aber auch den Mitgliedern von „BTS“ habe die Arbeit an neuer Musik geholfen, um sich von der derzeitigen Situation abzulenken. „Das ist auch für uns eine neue Herausforderung. Als wir den Song zum ersten Mal gehört und aufgenommen haben, waren wir voller Energie und fühlten uns aufgemuntert. Wir können es kaum erwarten, ihn mit euch zu teilen und gemeinsam zu genießen.“

Einiges ist noch geheim. Zum Beispiel, wie die Single heißen wird. Allerdings ist schon klar, dass die neue Single die Lead-Single des neuen Studioalbums sein wird und: der Song wird in englischer Sprache gesungen.

Foto: (c) LVN / PR Photos