„Bush“ über Albumtitel „The Kingdom“

Vor knapp eineinhalb Wochen haben „Bush“ ihr neues Album „The Kingdom“ herausgebracht. Und was hat es mit dem Titel auf sich?

Frontmann Gavin Rossdale erklärte dazu im Interview mit „We Share A Lot“ ausgeplaudert. Er sagte: „Ich habe mir einfach diesen wunderschönen Ort namens ‚The Kingdom‘ vorgestellt, an dem man diese Idioten nicht erleiden muss. Man kann seine Deckung fallen lassen, seine Gegenwähr aufgeben. Es ist einfach ein Gemütszustand. In einer Welt, in der jeder etwas von einem will, deine E-Mail, deinen Algorithmus, deinen Abdruck und deine DNS, da schlage ich vor, dass es nichts anderes gibt als einen Gemütszustand. Und dieser Gemütszustand ist ‚The Kingdom‘.“

Hier die Tracklist:

1. Flowers On A Grave

2. The Kingdom

3. Bullet Holes

4. Ghosts In The Machine

5. Blood River

6. Quicksand

7. Send In The Clowns

8. Undone

9. Our Time Will Come

10. Crossroads

11. Words Are Not Impediments

12. Falling Away

