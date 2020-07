Cameron Diaz veröffentlicht eigene Weinmarke

Was ist eigentlich alles in Wein drin? Die Frage hat sich auch Cameron Diaz gestellt und hat deswegen jetzt eine eigene Weinmarke rausgebracht, bei der alle Weine clean sind.

Auf „Instagram“ schreibt die 47-Jährige wie sie auf die Idee gekommen ist: „Alles begann vor zwei Jahren an einem wunderschönen Nachmittag in Los Angeles im Hinterhof mit Katherine Power (amerikanische Unternehmerin). Wir haben gemerkt, dass wir von allem, was wir auf oder in unsere Körper geben, die Inhalte kennen – warum nicht bei Wein? Unsere Reise zur Beantwortung dieser Frage führte uns zur Entwicklung von ‚Avaline‘, einer Reihe sauberer Weine. Ich habe immer geglaubt, dass der Schlüssel zum Wohlbefinden das Gleichgewicht ist. Wenn ich einen sauberen Wein schaffe, der voller natürlicher Güte und frei von Dutzenden unerwünschter und nicht genannter Extras ist, kann ich dieses Gleichgewicht finden, wenn ich ein Glas Wein genieße. Es ist Wein in seiner reinsten Form.“ Eine Flasche kostet umgerechnet knapp 21 Euro.

Übrigens hat auch Kylie Minogue vor kurzem einen eigenen Wein rausgebracht.

Foto: (c) Louis Burgis / PR Photos