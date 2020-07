Cardi B und das Vagina-Bleaching

Cardi B macht ja nie viele Geheimnisse um ihr Leben und was sie so macht.

Via „Instagram“-Story ließ sie ihre Follower jetzt daran teilhaben, wie sie sich ihre Vagina und ihre Achseln hat bleichen lassen. In dem Clip sagte sie: „Ich lasse mir meine Vagina von meiner Kosmetikerin Fatima bleichen. (…) Manchmal rasiert sie mich da unten nur und dadurch wird deine Vagina etwas dunkler. Eigentlich glaube ich nicht an Körperaufhellung. Aber die Unterarme und die Vagina zu bleichen, ist okay.“

Und wenn die Rapperin schon mal Hand anlegen lässt, dann lässt sie sich auch gleich mit Wachs ihren Damenbart entfernen. Auch das war in dem Video zu sehen.

