Charlie Puth kritisiert Verhalten in den sozialen Medien

Charlie Puth möchte keine negativen Nachrichten mehr bekommen, in welchen schlecht über andere Künstlerinnen und Künstler geschrieben wird. Der Sänger hat in einer Reihe von Tweets das Verhalten in den sozialen Medien kritisiert.

Er schrieb auf „Twitter“: „Normalerweise kümmere ich mich nicht um solche Dinge, aber es muss etwas gesagt werden. Dieses gefährliche, giftige, schreiende Spiel im Internet zwischen ‚Fandoms‘ muss aufhören. Ich bin 28 Jahre alt, also bedeutet es mir nichts, wenn eine Person, die ich nicht kenne, mir eine böse Nachricht schreibt. (…) Eine Sprache wie diese, dich sich an mich richtet, hätte mich vor zehn Jahren sehr negativ beeinflusst. Und ich denke an all die anderen jüngeren Kinder auf ‚Twitter‘, die täglich solche Dinge sehen. Es mag klischeehaft klingen, aber bitte seid hier netter zueinander. Kein Schreien mehr über erfundenen Unsinn. Es tut niemandem gut. Wir alle müssen uns mehr lieben als jemals zuvor.“

Charlie Puth hat übrigens noch für diese Woche etwas „Cooles“ angekündigt.

Foto: (c) PR Photos