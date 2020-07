Charlie Puth packt seine Gefühle in einen Song

Mit „Girlfriend“ hat Charlie Puth seine erste Single des Jahres 2020 abgeliefert. Letzte Woche (09.07.) folgte dann auch das passende Musikvideo dazu.

Über den Song selbst verriet Puth noch laut „We Share A Lot“: „Ich bin sehr schlecht im Kommunizieren, daher drücke ich meine Gefühle am liebsten in der Musik aus und ‚Girlfriend‘ ist dafür ein Beispiel. Der Song dreht sich darum, beharrlich zu sein und jemanden wissen zu lassen, dass sich deine Gefühle für sie nicht einfach verflüchtigen werden. Ganz im Gegenteil, sie werden immer da sein und du wirst so lange keine ruhige Nacht haben, bis du diese Person tagtäglich an deiner Seite weißt. Aber es ist natürlich sehr intensiv, all das laut auszusprechen, daher packte ich es einfach in einen Song, um es mir selbst ein wenig leichter zu machen.“

Charlie Puth stellt sich bei der Musikproduktion jedes Mal vor, wie andere Menschen sein Stück mitsingen, um zu wissen, ob der Song funktioniert.

