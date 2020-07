Charlie Puth: „So weiß ich, ob die Melodie funktioniert oder nicht“

Um zu wissen, ob ein Song ein Hit wird, stellt sich Charlie Puth bei der Musikproduktion jedes Mal vor, wie andere Menschen sein Stück mitsingen.

Auf „Twitter“ schrieb der Sänger dazu: „Jede Platte, die ich produziere, kann ich schon fertig in meinem Kopf hören, bevor ich überhaupt erst den Text einsinge. Ich tue auch so, als ob die Menschen mitsingen würden. So weiß ich, ob die Melodie funktioniert oder nicht.“

Charlie Puth übrigens neue Musik am Start.

Foto: (c) PR Photos