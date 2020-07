Charlize Theron: „Es ist unglaublich ermächtigend“

Charlize Theron hat absolut kein Problem damit, Männer aufs Kreuz zu legen, die deutlich größer und schwerer als sie sind. So hat sie es auch in ihrem aktuellen Actionfilm „The Old Guard“ tat.

Der Zeitschrift „Harper’s Bazaar“ sagte die Schauspielerin dazu, die alle Stunts selber machte: „Meine Freunde sagen immer: ‚Das ist doch unglaubwürdig, dass eine Frau einen Schrank von einem Typen vermöbelt.‘ Das ist es überhaupt nicht. Mit genug Training könnte jede Frau einen Kerl über die Schulter ziehen. Es geht darum, das Körpergewicht des Gegners so zu manipulieren, dass man es gegen ihn nutzen kann. Als ich das erste Mal einen Riesentypen über die Schulter geworfen hatte, habe ich gejubelt. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, ich kann alles tun!’ Es ist unglaublich ermächtigend.“

„The Old Guard“ läuft übrigens seit vorgestern (10.07.) auf Netflix.

Foto: (c) PR Photos