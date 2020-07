Charlize Theron hofft auf baldiges Corona-Ende – der Schule wegen

Charlize Theron sehnt das Ende der Coronazeit herbei.

Auf die Frage, worauf sie sich am meisten freut, wenn die Dinge nach Corona wieder normal laufen, sagte die 44-Jährige Hollywood-Schauspielerin: „Die Kids in die Schule schicken zu können. Ich will einfach nicht mehr selbst zu Hause unterrichten und schätze ihre Lehrer mehr als je zuvor. Außerdem habe ich festgestellt, dass ich fürchterlich schlecht in Mathe bin. Das wird mir auch von meiner Älteren an den Kopf geworfen.“

Dafür klappt es mit der Schauspielerei nach wie vor ganz gut. Im neuen „Netflix“-Hit „The Old Guard“ führt sie eine Truppe unsterblicher Krieger an.

