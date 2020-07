Christina Aguilera und die Debatte um ihren Nachnamen

Seit rund zwei Jahrzehnten ist Christina Aguilera unter dem Namen bekannt. Doch wie sie im Interview mit „billboard“ verriet, hatte man ihr anfangs zu einem anderen Namen geraten.

Die 39-Jährige sagte: „Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal auftauchte, gab es eine große Debatte darum, meinen Nachnamen zu ändern. Alle Geschäftsleute um mich herum dachten, er sei zu lang, zu kompliziert und zu ethnisch.“ Sie fügte hinzu: „‚Christina Agee‘ war eine Option, aber ich war absolut dagegen und wollte darstellen, wer ich wirklich bin. Als Latina ist es ein Teil meines Erbes und wer ich bin.“ Außerdem sagte sie weiter: „Es gab ein anderes Mal in meiner Kindheit, als ich gebeten wurde, meinen Namen legal in den meines Stiefvaters zu ändern, um legal adoptiert zu werden. Ich war wieder absolut dagegen. Ich habe mein ganzes Leben lang um meinen Nachnamen gekämpft.“

Laut „Billboard“ erreichte das spanischsprachige Album „Mi Reflejo“ von Christina Aguilera Platz 1 in den Top Latin Albums und Latin Pop Albums Charts. Dazu sagte die Sängerin: „Es war eine schöne Sache, Erfolg in verschiedenen Märkten zu erleben und eine vielfältige Fangemeinde zu haben, die immer mehr zu schätzen wusste, wer ich bin. Meine Botschaft steht, wie in all meiner Musik, dafür, dass ich keine Angst habe, herauszufinden, wer ich bin.“

