Conor Matthews: Seine EP ist da

Conor Matthews veröffentlicht vorgestern (24.07.) seine EP „Heartbreak In The Hills“ und erzählt dabei über das Ende einer toxischen Beziehung.

Laut „Warner Music“ sagte der Sänger dazu: „Ich wollte die Teile einer Trennung zeigen, die aufregend und lustig sein können, weil man Lasten abwirft, von denen man nicht wusste, dass man sie hatte, und das Leben in vollen Zügen genießt, indem man neue Leute, neue Freunde und viele neue Erfahrungen kennen lernt.“

Hier die Tracklist:

1. Way Out

2. Hit Me Back (feat. Social House)

3. Drunk

4. SEX

5. Heartbreak In The Hills

Foto: (c) Warner Music