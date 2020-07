Corey Taylor: Neuer Solo-Song ist erscheinen

„Stone Sour“, „Slipknot“, jetzt wieder mal solo – Corey Taylor ist ein vielbeschäftiger Mann.

Gestern (29.07.) erscheint ein neuer Solo-Song. Dafür hat sich Taylor Verstärkung zwei seiner Rap-Kollegen geholt: Tech N9Ne und Kid Bookie. „CMFT Must Be Stopped“ heißt das gute Stück. Bereits am Wochenende kündigte Taylor auf „Twitter“ an, dass es bald schon neue Musik von ihm geben wird. Auf „Instagram“ ist inzwischen auch zwei Teaser zu einem Musikvideo dazu zu sehen. Dass hinter dem Song auch die beiden Rapper Tech N9Ne und Kid Bookie stecken, verriet laut „NME“ ein Spotify-Eintrag für den Track.

Die Künstler haben schon einmal gemeinsame Sache für ein Projekt gemacht. 2019 waren sie im Song „Stuck In My Ways“ zu hören.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos