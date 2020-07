Craig David über Mabel: „Ich liebe ihren Vibe“

Craig David kann es kaum erwarten, sein neues Album an den Start zu bringen.

Wie er gegenüber „Daily Star“ erklärte, orientiere er sich dabei an seinem Debütalbum „Born To Do It“, an dem er sich viel abschauen könne. Der 39-Jährige sagte: „Ich will sicherstellen, dass die Songs großartig sind, denn wenn ich an ‚Born To Do It‘ denke, dann gab es darin keine Features. Die Songs behaupteten sich ohne.“ Im Interview gab der Sänger auch zu, dass er gerne eine Kollaboration mit Mabel starten wolle. Dazu sagte er: „Ich war noch nicht mit Mabel im Studio und ich liebe ihren Vibe.“

Craig David ist aber auch Fan von Lewis Capaldi. Über ihn sagte er: „Was ich wunderschön finde, ist seine umwerfende Persönlichkeit, die er mitbringt.“ Er ziehe den Hut vor dem Chartstürmer, der trotz großem Erfolg am Boden gebliebenen sei.

