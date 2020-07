Cro: „Es war mir eine Ehre“

Was will Cro damit andeuten?

Auf „Instagram“ hat der Musiker all seine Beiträge gelöscht und stattdessen eine Videomontage veröffentlicht, in der alle seine Erlebnisse und Erfolge seiner Karriere in schneller Abfolge zu sehen sind. Dazu schrieb der Rapper: „Es war mir eine Ehre.“ Seine Fans schwant Böses. In den Kommentaren dazu schreiben sie unter anderem: „Ist das ein Abschied? Nein, bitte nicht.“ Und: „Ich denke es kommt ein letztes Album ohne Maske und dann hört er leider au!“

Cro hat übrigens bereits im März angekündigt, dass etwas kommen wird.

Foto: (c) Saeed Kakavand Chimperator Productions