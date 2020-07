Dakota Johnson: Klavierunterricht früh morgens vor dem Dreh

Seit letzter Woche (26.06.) ist der Film „The High Note“ mit Dakota Johnson in ausgewählten Kinos sowie online als Video-on-Demand zu sehen. In dem Streifen spielt die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson die Assistentin eines Popstars, der nicht immer nett zu ihr ist.

Als aufstrebende Musikproduzentin spielt sie darin auch Klavier. Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ verriet die 30-Jährige, ob sie auch selbst Klavier spielt. Dazu sagte sie: „Ja, ich habe tatsächlich für den Film Klavierspielen gelernt. Oder sagen wir es mal so: Ich habe zumindest gelernt, vier Songs auf dem Klavier zu spielen. Ich hatte immer früh morgens Unterricht, bevor ich los zum Dreh musste. Außerdem habe ich viel Zeit mit meiner Freundin Annie Clarke verbracht, die als Produzentin tätig ist und unter dem Namen St. Vincent auch selbst Musik macht. Durch sie, aber auch durch zahlreiche Interviews mit Frauen, die in der Branche arbeiten, habe ich einen ganz guten Einblick bekommen, was es heißt, eine der wenigen Produzentinnen in der Musikindustrie zu sein.“

Sie verriet auch, ob sie zur Einstimmung bestimmte Musik gehört hat: „Ich mache mir für jeden Film spezifische Playlists. In diesem Fall gab es außerdem ein bestimmtes Aretha-Franklin-Album, das ich ständig gehört habe. Und kurz vor Beginn der Dreharbeiten erschien das neue Album des tollen Musikers Wise Blood, das lief bei mir dann auch rauf und runter.“

