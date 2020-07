Dave Grohl hatte Angst bei „Nirvana“ rauszufliegen

Von 1990 bis 1994 war Dave Grohl Schlagzeuger der Band „Nirvana“. Doch der 51-Jährige hatte Angst, aus der Band zu fliegen.

In einem Interview mit „Apple Music“ hat Grohl jetzt erzählt: „Ich fühlte mich wirklich unsicher und dachte: ‚Ich bin nicht genug.’“ Deswegen hat der Schlagzeuger immer sein Allerbestes gegeben. Er erzählte weiter: „Man ist nur so nervös, weil man Angst hat, gefeuert zu werden, oder dass es aufhört. Ich wollte wirklich nicht gefeuert werden. Also tat ich mein Bestes, um das zu verhindern.“

Dave Grohl sagt übrigens, dass es ohne „Nirvana“ keine „Foo Fighters“ gegeben hätte.

