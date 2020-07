David und Victoria Beckham gratulieren Sohn Brooklyn zur Verlobung

Die Beckham-Familie hat bald ein Mitglied mehr in ihren Reihen, denn David und Victoria Beckham werden zum ersten Mal Schwiegereltern. Verantwortlich dafür ist Sohn Brooklyn. Der 21-Jährige hat sich nämlich mit seiner Freundin und Schauspielerin Nicola Peltz verlobt.

Er hat auf „Instagram“ geschrieben: „Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gefragt, ob sie mich heiratet und sie hat ‚Ja‘ gesagt. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich verspreche der beste Ehemann zu sein und eines Tages der beste Papa. Ich liebe dich, Baby.“ Papa David hat das Verlobungsbild der beiden auch direkt gepostet und geschrieben: „Herzlichen Glückwunsch an diese zwei schönen Menschen. Wir freuen uns so sehr für euch, weil sie diese aufregende gemeinsame Reise beginnen.“ Und auch Victoria hat es sich nicht nehmen lassen, etwas zu posten. Sie hat geschrieben: „Die aufregendsten Neuigkeiten! Wir könnten nicht glücklicher sein, dass Brooklyn und Nicola heiraten! Ich wünsche ihnen so viel Liebe und ein Leben lang Glück. Wir alle lieben sie beide so sehr.“

David Beckham ist übrigens in den eSports eingestiegen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos