„Dein Song“ mit Lotte, Angelo Kelly, Mieze und Ole Specht

Die Kinderwettbewerbssendung „Dein Song“ von Kika geht in die nächste Runde und das mit neu besetzter Jury: Angelo Kelly, Mieze von der Band „Mia“, „Tonbandgerät-Sänger Ole Specht und Lotte werden in der 13. Staffel junge Songschreiber casten.

Für Lotte ist das eine Premiere. Laut „dwdl.de“ sagte die Sängerin dazu: „Es ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich als Jurorin tätig bin. Für mich wird es eine große Herausforderung sein, die Musik zu bewerten, da jeder Songwriter anders schreibt und sehr individuell ist. Aber das ist ja auch das Schöne daran und deshalb ist es auch so bunt in der Musikwelt.“

„Dein Song“ soll im Frühjahr 2021 mit 16 Folgen ausgestrahlt werden. Und wenn alles gut geht, dann findet das Finale sogar wieder live statt.

Foto: (c) Christoph Köstlin