Demi Lovato: Stark dank ihren Fans

Auf ihre Fans ist eben Verlass: Demi Lovato hat in den letzten Wochen eine ziemlich harte Zeit durchgemacht. Erst stirbt ihr Großvater Perry, dann ihre Kollegin und Freundin Naya Rivera und nun auch noch ihre Tante Virginia.

Doch ihre Fans wissen, wie sie ihr Idol aufmuntern können – und zwar indem sie den Satz „Demi wird geliebt“ auf „Twitter“ weltweit zum Trend machen. Auf „Instagram“ bedankte sich die 27-Jährige mit den Worten: „Leute, vielen, vielen Dank. Das ist die süßeste, netteste, rücksichtsvollste, kleine Überraschung nach ein paar harten Wochen… Ich liebe euch so, so, so, so sehr! Vielen Dank dafür, dass ihr mir Stärke gebt.“

Demi Lovato kann sich in dieser schwierigen Zeit übrigens auch auf die Unterstützung ihres Freundes Max Ehrich verlassen.

Foto: (c) Universal Music