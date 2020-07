Demi Lovato trauert erneut

Demi Lovato muss in der letzten Zeit sehr viel einstecken. Erst stirbt ihr Großvater Perry, dann ihre Kollegin und Freundin Naya Rivera und nun auch noch ihre Tante Virginia.

Auf „Instagram“ nimmt die Sängerin Abschied von ihr. Sie schrieb: „Meine liebe, liebe Tante Virginia… Sie haben uns gesagt, wir hätten noch mehr Zeit mit dir… Ich bin am Boden zerstört, dass ich mich von dir und deinem engelsgleichen Herz verabschieden muss. Du hast dich so gut um Mimaw und Papa gekümmert wie keine andere und ich kann dir nie genug dafür danken… Ich bin einfach nur dankbar, dass wir uns in deinen letzten Jahren so nahestanden. Ruhe in Frieden mit all deinen geliebten Menschen da oben, besonders Onkel Billy. Ich liebe dich so sehr!“

Demi Lovato kann sich in dieser schwierigen Zeit jedoch auf die Unterstützung ihres Freundes Max Ehrich verlassen.

