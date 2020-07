Demi Lovato trauert um Naya Rivera

Demi Lovato hatte in der fünften Staffel eine Gastrolle in der US-Serie „Glee“. In dem Format spielte die Sängerin eine Lesbe, die sich in den Seriencharakter von Naya Rivera, die Cheerleaderin Santana Lopez, verliebt. Die beiden Frauen begannen dann in der Musicalserie eine Romanze. Und jetzt trauert Lovato um ihre ehemalige Schauspielkollegin, die ihr ans Herz gewachsen war.

Auf „Instagram“ schrieb sie in einem emotionalen Tribut: „Ich werde es für immer in Ehren halten, dass ich deine Freundin bei ‚Glee‘ spielen durfte.“ Dazu postete die Musikerin einige Bilder von früher, die sie mit der „Glee“-Darstellerin am Set zeigen. Außerdem lobte sie, dass Rivera mit ihrer Rolle einen positiven Einfluss auf Zuschauerinnen aus der LGBTQ-Community oder Mädchen mit lateinamerikanischen Wurzeln hatte. Sie schrieb weiter: „Die Figur, die du gespielt hast, war wegweisend für eine Menge verkappter queerer Mädchen (wie ich damals) und offene queere Mädchen. Und dein Ehrgeiz und deine Errungenschaften waren inspirierend für Latina-Frauen auf der ganzen Welt.“

Naya Rivera ist vor wenigen Tagen in einem See ertrunken.

Foto: (c) Universal Music