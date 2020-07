Deutsche Album-Charts: Metal dominiert die Top 5

In dieser Woche ist in den Offiziellen Deutschen Album-Charts nichts mehr so wie in der letzten Woche: „Depeche Mode“ fallen mit „Spirits In The Forest“ von Platz eins auf Platz fünf. Dafür kann das „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 7“-Album einen Platz wettmachen und steht laut „GfK Entertainment“ an der Spitze der Album-Charts.

Dahinter folgen die Power-Metal-Band „Powerwolf“ mit „Best Of The Blessed“ und die Metalcore-Band „Bury Tomorrow“ mit „Cannibal“. Beides sind Neueinsteiger.

Thomas Anders und Florian Silbereisen können sich diese Woche freuen, dass ihr „Album“ wieder – nach einer Woche Pause – mit Platz vier in den Top Five steht.

Foto: (c) Sony Music / Andreas Nowak