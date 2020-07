Deutsche Single-Charts: „The Rolling Stones“ neu auf Platz 1

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts hat es ein Wiedereinsteiger an die Spitze geschafft: die „Rolling Stones“. Ihr Song „Living In A Ghost Town“ erreichte Anfang Mai schon mal Platz 22, und nun steht er ganz oben.

Wie „GfK Entertainment“ weiter berichtet, geht der Silberrang direkt an Miksu, Macloud, Summer Cem, Luciano und Jamule mit ihrer Single „XXL“. Jawsh 685 und Jason Derulo klettern mit „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ von der Sechs auf die Drei, gefolgt von Ufo361, der mit „Emotions“ zwei Plätze abrutscht.

Pashanim fällt mit „Airwaves“ auch leicht, von der Vier auf die Fünf.

Foto: (c) Universal Music