Die furchtlose Rihanna

Rihanna hat keine Angst davor, die verrücktesten Dinge auszuprobieren, was Mode angeht. Das spiegelt sich auch in ihrer eigenen Marke „Fenty“ wider.

Schuhdesignerin Amina Muaddi meinte jedenfalls diesbezüglich zur britischen „Vogue: „Rihanna ist so warm und offen Ideen gegenüber, das ist es, was mich am meisten angesprochen hat. Sie probiert neue Dinge und hat keine Angst, Risiken einzugehen. Ri probiert die Produkte an und testet sie selbst. Es ist cool zu sehen, dass es ihr am Herzen liegt, wie sie sich dabei fühlt, wenn sie die Schuhe trägt.“

Wegen ihrer Mode- und Make-up-Kollektion hat Rihanna auch keine Zeit für ein neues Album.

Foto: (c) Landmark / PR Photos