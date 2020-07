„Die Orsons“ und ihre Fantasieerinnerungen aus der Kindheit

Mitte Juli haben „Die Orsons“ ihr Album „Tourlife4Life“ rausgebracht, mit Geschichten direkt aus dem Nightliner.

Im Interview mit dem Magazin „MZEE.com“ plauderten die Rapper Tua, Kaas, Maeckes und Bartek über das Thema Fantasie. Auf die Frage, an was sie sich diesbezüglich aus ihrer Kindheit erinnern, sagte Bartek: „Ich habe mir oft vorgestellt, dass ich eine Katze bin, die sich vor einen warmen Kamin legt. Dadurch bin ich innerhalb von zwei Minuten eingeschlafen. Das ging über einen sehr langen Zeitraum und wurde später von der Vorstellung abgelöst, wie ich hinten in einer Westernkutsche liege und mit einer Karawane einen ganz langen Weg entlang fahre. Das waren so Einschlaf-Fantasien.“ Maeckes sagte: „Ich hatte als kleines Kind eine Erkenntnis, als ich vom Dreier ins Wasser springen wollte. Und zwar, dass ich unter Wasser keine Luft bekomme und sterbe, wenn ich sie nicht lange genug anhalten kann. Da hatte ich das erste Mal eine Idee vom Tod.“

Tus sagte zum Thema Fantasieerinnerungen aus der Kindheit: „Bei mir war es ein sich wiederholender Traum von einer Hexe in einem Wald. Ich frage mich seitdem, was das sollte. Das war kein schöner Traum.“ Kass sagte dazu: „Ich war in einer Fabrik mit ganz vielen Zahnrädern und Feuer. Da bin ich reingefallen und irgendwann aufgewacht. Das ist der erste Traum, an den ich mich eindrücklich erinnern kann.“

Foto: (c) LooMee TV