Disney-Star Sebastián Athié stirbt mit 24 Jahren

Sebastián Athié spielt seit drei Jahren die Rolle des Lorenzo Guevara in der Disney-Serie „011CE“, in der es um fußballbegeisterte Teenager geht. Jetzt ist der Schauspieler tot. Er starb vergangenes Wochenende (04./05.07.) im Alter von nur 24 Jahren. Disney bestätigte seinen Tod via „Twitter“.

Dort heißt es: „Ruhe in Frieden, Sebas. Deine Kunst und dein Lächeln bleiben für immer. Wir bedauern den Tod von Sebastián Athié und werden ihn immer für sein Talent, seine Kameradschaft, seine Professionalität und vor allem sein enormes Herz in Erinnerung behalten. Wir nehmen mit seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans Abschied.“ Woran der junge Schauspieler gestorben ist, ist noch unklar.

Letzten Monat (07.06.) zitierte Athie in einem „Instagram“-Eintrag noch Worte von Nelson Mandela. Damals schrieb er: „Frei zu sein, bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert.“