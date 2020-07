DJ Khaled: „Auftrag ausgeführt“

Was DJ Khaled anfasst, wird zu Gold oder sogar Platin. Für sein Debütwerk „Father of Asahd“ kann der Musikproduzent jetzt in den USA gleich mehrere Edelmetallauszeichnungen vorweisen. So haben seine Singles „You Stay“, „Just Us“, „Top Off”, “Jealous” und “Higher” den Goldstatus erreicht. Sein Song “Wish Wish” hat sogar Platin erhalten und „No Brainer“ den zweifachen Platinstatus. Sein Debüt „Father of Asahd“ als Gesamtwerk ist jetzt ebenfalls Platinprämiert.

Khaled selbst schrieb dazu auf „Instagram“: „Bevor ich dieses Album gemacht hatte, habe ich es ins Dasein gesprochen. Ich habe meinem Team gesagt, dass dieses Album mindestens acht Auszeichnungen erhalten wird. (…) Auftrag ausgeführt!“ Und zum Schluss gab es noch eine Ankündigung: „Neues Album ist in Arbeit.“

Bei den BET Awards hat DJ Khaled übrigens auch erst gewinnen können.

Foto: (c) Sony Music