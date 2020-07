Drew Barrymore: Die Proteste sind längst überfällig

Seit dem Tod von George Floyd hat die „Black Lives Matter“-Bewegung weltweit große Aufmerksamkeit erlangt. Für Drew Barrymore waren diese Proteste überfällig.

Im Gespräch mit dem „InStyle“-Magazin sagt die 45-Jährige: „Deshalb fühlt sich für mich das, was jetzt auf der Welt passiert, nicht negativ an. Es fühlt sich längst überfällig an. Die Menschen werden unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie man vorgehen sollte.“ Dabei blickt die Schauspielerin mit Zuversicht in die Zukunft. Sie erzählt weiter: „Und basierend auf der Geschichte gibt es nichts, worüber sich alle auf der Welt einig sind. Aber es scheint, als ob es gerade ein kollektives Bewusstsein gibt – ein amerikanisches und globales Erwachen. Ich bin ein Schüler. Ich werde bis zum Ende der Zeit lernen.“

Drew Barrymore findet Homeschooling übrigens überfordernd.

