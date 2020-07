Drew Barrymore: Homeschooling ist überfordernd

Auch die Kids der Stars und Sternchen durften in den letzten Monaten nicht zur Schule, sondern mussten zu Hause unterrichtet werden. Und natürlich ist das Homeschooling auch bei ihnen oft eine Zerreißprobe.

Davon berichtet auch Drew Barrymore im „InStyle“-Magazin. Sie erzählt von ihrer Zeit zu Hause: „Zwischen Homeschooling und Arbeit habe ich mich zuerst sehr überfordert gefühlt. Und ich hasse es, mich überfordert zu fühlen. Es war komisch gleichzeitig Mutter, Lehrerin, Versorgerin und Freundin zu sein. Ich war eine Weile traurig darüber, dass ich alles war, was ich meinen Kindern anbieten konnte. Dann wurde mir aber klar, dass ich da raus muss. Ich habe so viel Einfühlungsvermögen und Geduld mit anderen außer mit mir selbst. Das ist krank.“ In so einer Zeit lernt man die eigenen Kinder und sich selbst dann nochmal ganz neu kennen.

Drew Barrymore hat sich übrigens in Zeiten der Corona-Krise Gedanken über die Welt gemacht.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos