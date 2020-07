Dua Lipa und Anwar Hadid: Quarantäne in der Karibik

Dua Lipa und ihr Freund Anwar Hadid haben sich zur Quarantäne in die Karibik zurückgezogen. Ein Insider verriet der „Sun“, dass das Model so nach wochenlanger Trennung endlich wieder seine Familie sehen konnte.

Wörtlich meinte die Quelle: „Er hat Heimweh und will unbedingt seine schwangere Schwester Gigi in New York sehen. Aber ihnen wurde gesagt, dass sie nicht in die USA einreisen dürfen, da Dua sonst zwei Wochen in Quarantäne muss, weil sie keine US-Bürgerin ist.“

Fotos von ihrem Karibik-Aufenthalt hat Dua Lipa übrigens auf ihrer „Instagram“-Seite gepostet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos