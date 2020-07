Dwayne Johnson auf Platz 1 der „Instagram Rich List 2020“

Umgerechnet 888.000 Euro verdient Dwayne Johnson mit einem einzigen „Instagram“-Post. Damit führt der 48-Jährige die „Instagram Rich List 2020“ von „Hopper HQ“ an und damit ist er der bestbezahlte Influencer in diesem sozialen Netzwerk. Kylie Jenner muss sich mit Platz zwei zufriedengeben. Sie verdient mit einem Werbebeitrag auf der Social Media-Plattform rund 860.000 Euro. Bronze geht an Fußballer Cristiano Ronaldo. Er bekommt rund 777.000 Euro pro „Instagram“-Eintrag.

Die Top Ten der „Instagram Rich List 2020“:

1. Dwayne Johnson (ca. 888.000 Euro)

2. Kylie Jenner (ca. 860.000 Euro)

3. Cristiano Ronaldo (ca. 777.000)

4. Kim Kardashian (ca. 750.000)

5. Ariana Grande (ca. 745.000)

6. Selena Gomez (ca. 740.000 Euro)

7. Beyonce Knowles (ca. 670.000 Euro)

8. Justin Bieber (ca. 650.000 Euro)

9. Taylor Swift (ca. 630.000 Euro)

10. Neymar da Silva Santos Junior (ca. 616.000 Euro)

Foto: (c) David Gabber / PR Photos