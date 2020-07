Dynamische Kollaboration von Zedd und Jasmine Thompson

Zedd hat sich mit Jasmine Thompson zusammengetan und gemeinsam mit ihr den Song „Funny“ herausgebracht. Der Musikproduzent hatte praktisch keine andere Wahl, als die Britin für seinen Song zu nehmen.

Gegenüber „Warner Music“ meinte er: „Als ich Jasmines Stimme in diesem Song zum ersten Mal hörte, haute es mich komplett um und ich wusste, dass ich mit ihr auf ‚Funny’ arbeiten will. Dieser Song trägt so viel Emotion und Energie in sich und Jasmines Stimme fängt es perfekt ein.“ Und Jasmine fügte über die Bedeutung des Songs hinzu: „Nach dem Ende einer Beziehung scheinen Menschen stets zurückzukommen und wollen es noch mal probieren und dir mehr Aufmerksamkeit schenken und sagen, dass sie dich vermissen. Ich war in einer Beziehung, die nicht funktionierte und sobald sie vorüber war, wollte mein Gegenüber plötzlich mehr Zeit mit mir verbringen. Darum geht es in diesem Song, und die Zusammenarbeit mit Zedd war eine großartige Erfahrung – sein Ansatz war einzigartig, gab dem Song eine unglaubliche Energie und erweckte ihn wirklich zum Leben.“

Das offizielle Video im Corona-Stil ist auch bereits verfügbar.

Foto: (c) LVN / PR Photos