„Eagles“: Livealbum und Konzertfilm im Herbst

„Eagles“-Fans haben Grund zur Freude: Die Band bringt dieses Jahr noch ein neues Livealbum inklusive Konzertfilm raus. Wie „rollingstone.de“ berichtet, gibt’s „Live from the Forum MMXVIII” am 16. Oktober. Beides beinhaltet 26 Songs. Der Film ist ein Zusammenschnitt aus drei verschiedenen Konzerten, die alle im September 2018 stattgefunden haben.

„Eagles“-Manager Irving Azoff sagte gegenüber „rollingstone.de“: „Musik- und Sportfans sind nunmehr seit über drei Monaten von Live-Events ausgeschlossen. Die Premiere von Live from the Forum MMXVIII (…) ist das Geschenk der ‚Eagles‘ an ihre Fans.“

Der Film soll aus drei verschiedenen Konzerten zusammengeschnitten worden sein, die im September 2018 in Los Angeles stattfanden. Mit dabei waren auch Vince Gill und Deacon Frey, der Sohn des 2016 verstorbenen „Eagle“-Mitbegründers Glenn Frey.

Foto: (c) LooMee TV