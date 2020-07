Ed Sheeran will „Sheeranville“ vergrößern

Fünf Häuser gehören Ed Sheeran bereits auf seinem Anwesen. Doch der 29-Jährige möchte noch drei weitere Häuser dazu kaufen, um unter anderem besser an den See zu kommen. Die drei Häuser befinden sich nämlich genau zwischen seinen Häusern und seinem See.

Ein Insider verriet „The Sun Online“: „Die Hausbesitzer wissen, dass Ed ihnen den besten Preis geben wird, wenn sie sich dafür entscheiden wegzuziehen. Die Häuser sind genau in der Mitte von Eds Anwesen auf der Hauptstraße, es würde also einfach alles renovieren, wenn er in den kommenden Jahren alle drei in die Hände bekommen könnte.“

In „Sheeranville“ gibt es übrigens schon einen Pub und eine Kirche.

