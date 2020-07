Ed Sheeran: Zu alt für Social Media

Ed Sheeran ist der Meinung, dass er nicht mehr ständig in den sozialen Medien präsent sein muss und findet, dass er dafür eh zu alt ist. Immerhin wird der Sänger nächstes Jahr 30 Jahre alt.

Der „Sun“ erklärte er dazu: „Ich bin wahrscheinlich in einem Alter, in dem ich die Jugend nicht mehr zurückbekomme. Ich komme in meine 30er und es ist nicht so, dass ein 16-Jähriger nachvollziehen kann, wovon mein nächstes Album handeln wird. Deswegen ist es nicht so, dass ich noch in den sozialen Medien sein muss. Ich kann jemand anderen haben, der etwas postet.“

Ed Sheeran nutzt übrigens die Quarantäne, um fleißig neue Songs zu schreiben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos