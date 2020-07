Einbruch bei ehemaligem FC Bayern-Star Franck Ribery

Schock für den ehemaligen FC Bayern-Star Franck Ribery: Während er am Sonntag (05.07.) mit seiner Mannschaft bei einem Auswärtsspiel war, sind Unbekannte in seine Villa in Florenz eingebrochen. Das Haus wurde dabei komplett verwüstet, wie ein Video zeigt, dass der Profi-Fußballer via „Twitter“ teilte. Außerdem wurden Handtaschen und Schmuck seiner Frau gestohlen.

Zu dem Clip schrieb der Profi-Kicker: „Gott sei Dank waren meine Frau und meine Kinder sicher in München. Wie können wir uns nach dem heutigen Tag hier noch wohlfühlen?“ Er werde mit seiner Familie nun die „notwendigen Entscheidungen für unser Wohlergehen treffen“. Den Einbruch hat der Fußballer sofort nach seiner Rückkehr bei der Polizei gemeldet.

Ribery hat im Sommer 2019 den FC Bayern nach 12 Jahren verlassen. Seither spielt er für den italienischen Erstligisten AC Florenz.

